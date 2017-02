Der MSV Duisburg wird im Spitzenspiel der 3. Liga gegen den Tabellenzweiten VfL Osnabrück zum Gedenken an Michael Tönnies mit einem Sonder-Schriftzug auf den ZebraStreifen auflaufen.

Tornado – so haben Fans und Freunde den am Donnerstag, 26. Januar 2017, verstorbenen Torjäger der Zebras liebevoll genannt. Tornado – dieser Schriftzug wird auch auf den Trikots prangen, mit denen der aktuelle Spitzenreiter am Samstag, 4. Februar 2017, um 14 Uhr den Rasen der schauinsland-reisen-arena betritt.

Hans Eder, Geschäftsführer von MSV-Hauptsponsor Black Crevice, verzichtet im Spitzenspiel auf seine übliche Präsenz auf der Trikotbrust zu Gunsten des Tornado: „Als der MSV mich gefragt hat, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Ich wünsche der Familie, dem MSV und den Fans viel Kraft in diesen Momenten.“

Für den kompletten 18er-Kader wird es zwei Trikotsätze geben. Einen Trikotsatz wird der MSV im Nachgang an 18 Tagen auf seiner Facebook-Seite versteigern; der Erlös geht jeweils zur Hälfte an den Bund der Organtransplantierten e.V., für den sich Tönni so stark engagiert hat. Die andere Hälfte der Einnahmen spendet der MSV an das U19-Benefizturnier „Kick fürs Leben“, das Tönnies für den 29. und 30. Juli 2017 in Essen geplant hat und das auch nach seinem Tod durchgeführt werden soll.

Den zweiten Trikotsatz werden die Zebras unter allen Dauerkartenbesitzern und Mitgliedern verlosen; die Gewinner werden dann direkt durch den MSV benachrichtigt.

Das Sonder-Trikot „Tornado“ wird es ab Freitag, 3. Februar 2017, und nur bis einschließlich Sonntag, 12. Februar 2017, noch zum MSV-Heimspiel gegen Preußen Münster im ZebraShop in der schauinsland-reisen-arena geben. Das Trikot kostet in Erwachsenen-Größen 64,99 Euro, in Kindergrößen 54,99 Euro. Ein zusätzlicher Rückenaufdruck mit der Nummer 10 und dem Namen Tönnies kostet 13 Euro, die ebenfalls an den BDO gehen.

Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht. Angesichts der zu erwartenden starken Nachfrage dürfen wir bereits jetzt um Verständnis bitten, falls es im ZebraShop zu Wartezeiten kommt.