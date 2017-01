Am Samstag empfängt Borussia Dortmund Aufsteiger RB Leipzig im heimischen Westfalenstadion.

Während sie das Hinspiel in Leipzig boykottierte, will die aktive Fanszene dieses Mal im Stadion selbst zeigen, was sie vom Brauseklub aus dem Osten hält.

Dass das nicht allzu viel ist, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. In einer Mitteilung auf der eigenen Homepage legen die Mitglieder der Südtribüne Dortmund noch einmal ausführlich dar, weshalb sie „das Konstrukt „RasenBallsport“ und die Art von Fußball, die RB verkörpert, voll und ganz ablehnen!“

Dabei kritisieren die BVB-Fans vor allem auch die Art und Weise, wie die Verantwortlichen von RB Leipzig mit Kritik und Protesten umzugehen pflegen. „Wir lassen uns unsere Stimme und unseren Protest aber ganz sicher nicht nehmen!“, kündigt die Südtribüne an. „Red Bull Leipzig ist der deutlichste Beweis dafür, dass sich der Fußball in die falsche Richtung bewegt – weg von den Fans, weg vom sportlichen Wettbewerb, hin zum Geld. Zeigen wir Mateschitz und seinem charakterlosen Gefolge am Samstag im Westfalenstadion also, dass wir dabei nicht tatenlos zusehen! Zeigen wir, dass Tradition, Treue und eine unabhängige Fankultur so wertvoll sind, dass sie sich auch mit noch so vielen Millionen nicht aufwiegen lassen!“, schließen die BVB-Fans ihre Stellungnahme.

