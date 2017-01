Nach dem Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Fans des Chemnitzer FC bei einem Verkehrsunfall verstorben.

Wie die Freie Presse berichtet, waren die CFC-Fans auf der Leipziger Straße in Chemnitz mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend hatte sich das Fahrzeug überschlagen.

Sowohl der Chemnitzer FC als auch Ultras des Vereins sprachen in den sozialen Medien ihr Mitgefühl mit den Hinterbliebenen aus. Zudem kamen am Sonntagabend rund 100 Menschen an der Unfallstelle zusammen, um der Opfer zu gedenken.