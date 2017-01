Der deutsche Fußball trauert um Michael Tönnies. Die Revier-Legende verstarb am Donnerstag an einer Lungen-Embolie. Seine Heldentaten auf dem Platz bleiben in Erinnerung.

Der 27. August 1991 war der sportliche Höhepunkt im bewegten Leben des Michael Tönnies. An diesem Tag gelang dem gebürtigen Essener der Sprung in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga. In weniger als sechs Minuten erzielte "Tönni" im Trikot seines Herzensvereins MSV Duisburg drei Tore gegen den Karlsruher SC. Im Tor stand der spätere Welttorhüter Oliver Kahn. 24 Jahre lang hielt er den Rekord für den schnellsten Hattrick in der Bundesliga. 2015 wurde die Tönnies-Bestmarke von Bayern-Star Robert Lewandowski, der in drei Minuten und 22 Sekunden gegen den VfL Wolfsburg einen noch schnelleren Hattrick erzielte, eingestellt. Tönnies nahm es damals mit Humor: "Es gibt Schlimmeres, als von Lewandowski überholt zu werden." Für den "Tornado" war der 6:2-Sieg gegen den KSC das spektakulärste Spiel seiner Karriere. Denn es blieb nicht nur bei diesem Blitz-Hattrick. Tönnies legte außerdem noch das 5:1 und das 6:2 nach und schoss damit fünf Tore in einem Spiel, darunter ein unglaublicher Fallrückzieher zum 2:0. Das Karriere-Highlight von Titan-Albtraum und Revier-Legende Michael Tönnies gibt es hier im Video. Sein Fans wird vor allem dieses Spiel ewig in Erinnerung bleiben. Das zeigen die zahlreichen Reaktion im Netz.



