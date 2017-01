Vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn (Samstag, 14 Uhr) kann MSV-Trainer Ilia Gruev nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Positive Nachrichten aus Meiderich: Vor dem Auftakt in die Rückrunde steht Trainer Ilia Gruev fast der komplette Kader zur Verfügung. Zuletzt hatte es bei Innenverteidiger Dustin Bomheuer sowie bei Mittelfeldspieler Zlatko Janjic leichte Probleme gegeben. Ersatztorhüter Marcel Lenz und der rotgesperrte Baris Özbek sind derzeit noch krank und werden am Wochenende in Paderborn nicht zum Einsatz kommen. "In der nächsten Woche trainieren sie wieder ganz normal mit der Mannschaft", versicherte Gruev.

Grünes Licht gab der Bulgare hingegen für Bomheuer: "Bei Dustin sah es im Trainingslager in Portugal so aus, dass er leichte Probleme hatte. Das ist aber hier viel besser geworden. Er ist wieder voll dabei." Auch Janjic hat keine Probleme mehr mit seinem Knie. Der Deutsch-Bosnier hat trainiert und wird mit nach Paderborn reisen.

"Dort wollen wir schon zeigen, dass wir gut drauf sind", deutete Gruev an, dass das Augenmerk seiner Elf gleich vom ersten Spieltag an Richtung Aufstieg geht. "Sehr akribisch" habe sich die Mannschaft auf die Ostwestfalen vorbereitet, schließlich sei der Mitabsteiger aus der Vorsaison nach den Personal-Umstellungen schlechter zu berechnen: "Sie haben vier neue Leute geholt und einen neuen Trainer. Unter Stefan Emmerling werden sie eine sehr gute Rolle spielen", prognostiziert Gruev.

Zu den Verstärkungen der Paderborner gehört auch Ex-Zebra Michael Ratajczak, den der SCP als dritten Neuzugang verpflichtete. Zuvor waren der Finne Roope Riski sowie Sebastian Heidinger geholt worden. Der Leverkusener Lukas Boeder komplettiert das Quartett.