Der SC Türkiyemspor Essen hat am Dienstagabend einen neuen Trainer vorgestellt. Wolfgang Gräfen übernimmt an der Raumerstraße. Dessen Ex-Verein ist nicht begeistert.

Am Donnerstagabend ließ Wolfgang Gräfen die Bombe platzen. Gegenüber RevierSport erklärte der erfahrene Linienchef, dass er sein Amt beim A-Kreisligisten Al-Arz Libanon mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Die Gründe für den Rücktritt sind sonderbar. Weil seine Mannschaft es vorgezogen habe, in der Halle statt wie vereinbart im Freien auf dem Platz zu trainieren, sah er sich gezwungen, die Zusammenarbeit nach nur einem Jahr zu beenden. "Ich habe schon vieles in meiner Laufbahn erlebt, aber so etwas ganz sicher nicht", sagte der langjährige Trainer des Bezirksligisten SuS Haarzopf, der in den letzten Jahren mehrere unerfreuliche Trainerstationen hinter sich gebracht hat. Unter anderem war er nach seinem Aus (im März 2010) nach elf Jahren in Haarzopf für SuS 21 Oberhausen, Vogelheimer SV, TuRa 86, TuS Helene, TuS 84/10 und zuletzt Al-Arz Libanon tätig.

Nur fünf Tage nach seinem Aus bei Al-Arz wurde Gräfen am Dienstagabend vom Ligarivalen SC Türkiyemspor als neuer Trainer präsentiert. Den starken Aufsteiger soll er gemeinsam mit Mike Fuchs leiten, der das Amt zum Jahreswechsel vom überraschend entlassenen Selcuk Günes übernommen hatte.

Gräfens Wechsel zum SC Türkiyemspor hat einen faden Beigeschmack. Er wirft die Frage auf, ob seine öffentliche Schelte gegen das Al-Arz-Team inszeniert war, um seinen Abgang voranzutreiben. Genau das vermutet nun nämlich sein Ex-Verein: "Wir haben bereits als Vorstand von Al-Arz Libanon Essen in der Rücktrittswoche Gerüchte über den Trainer gehört, dass er in der Vorwoche zu Gesprächen auf der Trainingsanlage des SC Türkiyemspor gewesen sein soll. Mittlerweile haben unterschiedliche Spieler, die wir namentlich nicht benennen werden, des Vereins Türkiyemspor Essen dies uns auch bestätigt", heißt es von Seiten des Vereins.

Wolfgang Gräfen war für eine Stellungnahme bisher noch nicht zu erreichen.