Drei Tage noch, dann rollt der Ball wieder - nicht im Übungsmodus, wie bisher in diesem Winter, sondern im Ernstfall.

Union Berlin und der VfL Bochum eröffnen am Freitag den zweiten Teil der Zweitliga-Saison. Sollte sich VfL-Trainer Gertjan Verbeek dafür entscheiden, Felix Bastians doch in der Innenverteidigung zu belassen, so kann er das wohl guten Gewissens tun, denn Nico Rieble, der wegen Problemen am Hüftbeuger am Samstag in Münster fehlte, steht wieder auf dem Platz und könnte, wenn nicht noch etwas passiert, hinten links verteidigen - auf der Position, die eigentlich Timo Perthel besetzt. Perthel trainiert zwar auch wieder mit, ist aber für die ersten beiden Pflichtspiele 2017 gesperrt.

Auf der gegenüberliegenden Seite dürfte Jan Gyamerah verteidigen, auch wenn der 21-Jährige gestern wegen Magenschmerzen das Training abbrach. Gyamerah wird gebraucht, denn mit Stefano Celozzi ist noch nicht zu rechnen, und Pawel Dawidowicz, der in den vergangenen Testspielen häufiger diese Position bekleidet hatte, fehlte bei der Trainingseinheit am Nachmittag.

Beim kommenden Gegner ist die Niederlage vom Hinspiel noch nicht vergessen. „Es ist Zeit für eine Revanche“, sagt Damir Kreilach, dessen Team sich noch Hoffnungen macht, ganz oben ein Wörtchen mitzureden. Vier Punkte trennen Union Berlin vom VfB Stuttgart, dem Tabellendritten.

Union wird das Aufstiegsrennen mit Rückkehrer Sebastian Polter aufnehmen. Der Mittelstürmer kam bei den Queens Park Rangers nicht zurecht und ersetzt Collin Quaner, der seinerseits nach England (Huddersfield) gewechselt ist.