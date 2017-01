Tom Gubini, der vor wenigen Wochen seinen Vertrag bei Rot-Weiss Essen aufgelöst hat, wechselt in die Kreisliga C.

Der 20-jährige Torwart wird sich dem Bottroper C-Ligisten SV Vonderort anschließen. Bei RWE stand er seit dem 1. Juli 2015 unter Vertrag und spielte zuvor im Jugendbereich für den MSV Duisburg. Hier bestritt er für die damalige MSV-Reserve, die mittlerweile nicht mehr existiert, in der Oberliga Niederrhein auch seine einzigen beiden Senioren-Pflichtspiele. In der U19-Bundesliga absolvierte Gubini 34 Spiele. Zuletzt fehlte er Rot-Weiss Essen nach einer schweren Handverletzung über ein Jahr lang und löste letztendlich seinen Vertrag an der Hafenstraße auf, um seine noch so junge Karriere zu beenden.

"Tom hat nach seinem Kahnbeinbruch seine Torwart-Karriere beendet. Die Hand ist einfach zu instabil, es ist für ihn zu gefährlich im Tor zu stehen. Aber so ganz kann er vom Fußball nicht loslassen. Er kennt einige Jungs aus unserer Mannschaft und hat sich überreden lassen als Feldspieler bei uns mitzuspielen. Er ist voll im Saft und hat ein gutes Stellungsspiel. Für die Kreisliga C reicht das allemal. Wir freuen uns, dass Tom zur Mannschaft gehört", sagt Christian Schröer, Geschäftsführer des SV Vonderort.