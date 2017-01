Der SC Wiedenbrück scheint Interesse an Arminia Bielefelds Daniel Brinkmann zu signalisieren.

Der 30-Jährige absolvierte in der Hinrunde nur sechs Spiele für die Oberliga-Reserve des Zweitligisten und kam bei den Profis nicht zum Einsatz. Brinkmanns Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Nach unseren Informationen soll der SC Wiedenbrück daran interessiert sein, Brinkmann noch in diesem Winter an die Rietberger Straße zu lotsen.

Der defensive Mittelfeldspieler kann in seiner Vita auf 14 Einsätze (ein Tor) in der 1. und 142 Begegnungen (zehn Treffer) in der 2. Bundesliga verweisen. Er spielte unter anderem für Energie Cottbus, FC Augsburg, Alemannia Aachen und den SC Paderborn).

Derweil haben Torwart Marius Weeke und Abwehrspieler Robin Twyrdy ihre Verträge in Wiedenbrück jeweils für eine weitere Saison verlängert.