Vorzeitig abgebrochen wurde auf dem Sportplatz am Wildhagen das Testspiel zwischen den beiden Fußball-Bezirksligisten TuS Hattingen und Grün-Weiß Wuppertal.

Der Grund: Ein Spieler der Wuppertaler hatte sich schwer verletzt. Die Gäste baten deshalb darum, die Partie zu beenden.

Wuppertals Spieler war in der 75. Minute unglücklich mit Hattingens Torwart Sebastian Kunsteller zusammengeprallt. Bei dieser Aktion, so die erste Diagnose, hatte er sich das Schienbein gebrochen.

„Dieser Verdacht hat sich inzwischen wohl auch bestätigt“, sagte Hattingens Trainer Seung-Man Hong, dem nach dieser Szene auch nicht mehr so richtig nach Fußball war. Die Partie wurde zunächst unterbrochen, der Notarztwagen gerufen, der verletzte Spieler ins Krankenhaus gebracht und die Partie dann auch beendet.

So könnte leicht in Vergessenheit geraten, dass die Hattinger zuvor eine richtig ordentliche Partie abgeliefert hatten. Diesmal stand den Rot-Weißen aber auch eine Mannschaft gegenüber, die sie richtig forderte. Das war vor Wochenfrist noch anders, als der TuS Hattingen den A-Kreisligisten Rot-Weiß Leithe 16:1 geschlagen hatte.

Wuppertal ging auf dem Kunstrasenplatz am Wildhagen auch mit 1:0 in Führung. Der Treffer fiel in der 25. Minute, warf die Mannschaft von Trainer Seung-Man Hong allerdings nicht aus der Bahn. Die Hattinger antworteten schnell und kamen nur sieben Minuten nach dem 0:1 zum Ausgleich durch ihren Torjäger Sertac Dogan.

Mittwoch gegen SW Wattenscheid

Nach diesem Treffer bekamen die Platzherren das Spiel immer besser in den Griff. Vor der Pause fielen allerdings keine weiteren Treffer mehr, doch nur drei Minuten nach dem Wechsel erzielte Johann Geik das 2:1 für den TuS Hattingen. In der 57. Minute ließ Ramon Sauret-Kranz dann noch das 3:1 folgen.

In der zweiten Halbzeit wechselte Seung-Man Hong noch David Arguelles, Hannes Schwarz und Florentin Cheuffa ein. Mehr Spieler standen diesmal nicht zur Verfügung. „Einige sind noch im Skiurlaub, aber wir sind mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden“, sagte Hattingens Trainer.

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Rot-Weißen am kommenden Mittwoch am Wildhagen gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid (Anstoß: 19.30 Uhr), die Meisterschaft wird am 12. Februar mit dem Heimspiel gegen den TuS Heven fortgesetzt.