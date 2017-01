Nach vier Winterabgängen hat der Regionalligist Bonner SC nun den ersten Zugang vermeldet.

Gjorgji Antoski kommt vom Landesligisten VfL Leverkusen. Der 24-Jährige stand schon länger auf dem Wunschzettel vom Sportlichen Leiter Thomas Schmitz, der betont. „Gjorgji hat sich sehr gut entwickelt und sein Potential im Training bestätigt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns im Mittelfeld weiterhelfen wird."

Der Spieler selber, der im letzten Jahr in den USA war, erklärt: „Ich bin froh, hier in Bonn zu sein. Nach all den Jahren hat es nun endlich geklappt. Die Mannschaft und das Trainer-Team haben mich gut aufgenommen. Ich möchte dabei helfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Zuvor haben Christian Brückers, David Bors, Recep Kartal und Roberto Guirino den BSC verlassen.