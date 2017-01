Der VfL Osnabrück hat sich eine Woche vor dem Rückrundenstart der 3. Liga die Dienste von Kemal Rüzgar gesichert.

Der Angreifer wechselt auf Leihbasis mit sofortiger Wirkung zu den Lila-Weißen und wird schon heute im Testspiel gegen Arminia Bielefeld (14 Uhr, Bremer Brücke) zum Einsatz kommen. Der im hessischen Dillenburg geborene Stürmer mit türkischen Wurzeln durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Bundesligisten Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Dort steht er aktuell im Kader der Zweitligamannschaft, kommt vornehmlich aber in der Regionalliga West zum Einsatz.

Dort trug sich der 21-Jährige in der aktuellen Saison in 13 Spielen sieben Mal in die Torschützenliste ein und steuerte zwei Assists für sein Team bei. In der Spielzeit 2015/16 gelangen ihm 16 Treffer in 28 Spielen. Außerdem stehen in seiner noch jungen sportlichen Vita zwei Einsätze in der UEFA Youth League und einer in der 2. Bundesliga zu Buche.

„Wir haben auf dem Transfermarkt gezielt nach Optionen im Offensivbereich gesucht, Kemal haben wir dabei schon seit dem Sommer intensiv beobachtet. Vor dem Hintergrund der weiteren Qualitätssteigerung unseres Kaders, aber auch durch die Verletzung von Halil Savran sind wir froh, Kemal und Fortuna Düsseldorf vom VfL und von der Leihe überzeugen zu konnten“, erklärt Lothar Gans, Leiter Profifußball bei den Lila-Weißen.

Kemal Rüzgar hat am Samstagmorgen seine Unterschrift unter einen Ausleihvertrag bis zum Saisonende gesetzt, schon um 14 Uhr wird er erstmals für den VfL Osnabrück im Testspiel gegen Arminia Bielefeld auflaufen - dabei trägt er die Rückennummer 17.