Der Wuppertaler SV hat auf bisher vier Abgänge (Lukas Fedler, Noah Salau, Julian Kray, Len Heinson) im Winter mit nur einem Neuzugang (Andreas Ivan) reagiert.

Doch das wird sich schon am Wochenende ändern. Am Freitagabend wollen die Wuppertaler einen neuen defensiven Mittelfeldspieler präsentieren. Zuletzt verhandelte der WSV nach unseren Informationen mit Maurice Pluntke, der einst für Borussia Mönchengladbach II und Fortuna Düsseldorfs Reserve spielte und zuletzt ein Jahr lang in den USA war. Doch der Deal ist kurz vor dem Abschluss noch geplatzt. Bleibt abzuwarten, wen der WSV am Freitag vorstellen wird.

Noch nicht so weit sind die Wuppertaler auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und Angreifer gekommen. "Wir suchen für diese beiden Positionen Verstärkungen. Wir haben den Markt im Blick und schauen, was für uns machbar ist", sagt Manuel Bölstler, Sportlicher Leiter der Rot-Blauen.