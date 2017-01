Fußball ist kein „Wunschkonzert“.

Die Hoffnungen, beim Rückrundenstart am kommenden Freitag an der alten Försterei in Berlin in der Vierer-Abwehrkette endlich wieder einmal aus dem Vollen schöpfen zu können, erhielten beim VfL Bochum schon am letzten Hinrundenspieltag einen gewaltigen Dämpfer. Linksverteidiger Timo Perthel sah die Rote Karte und ist damit beim Rückrundenauftakt sowohl in Berlin, als auch beim folgenden Heimspiel gegen den Karlsruher SC gesperrt. Gleich am dritten Trainingstag des neuen Jahres gab es dann den weiteren Dämpfer für Trainer Gertjan Verbeek. Stefano Celozzi zog sich einen leichten Muskelfaserriss zu, fällt damit beim Start definitiv aus. So gibt es in der etatmäßigen Viererkette gleich zwei Baustellen.

Und so ist der Coach erneut gezwungen, zu improvisieren. Die einfachste Möglichkeit wäre es sicherlich mit den Youngstern Jan Gyamerah auf der rechten und Nico Rieble auf der linken Seite zu agieren. Doch hegt der Niederländer offensichtlich Zweifel, ob die einfachste Lösung zugleich die beste ist. Schließlich ist sein Credo: „Ich muss meine Mannschaft so zusammenstellen, dass das Team und ich den Glauben haben, dass dies die momentan beste Mannschaft ist, um das Spiel zu gewinnen und dafür muss ich alle Möglichkeiten prüfen.“ Dabei sind ihm in den letzten Tagen neue Gedanken durch den Kopf gegangen. Das hat in erster Linie auch damit zu tun, dass sich Patrick Fabian erstaunlich schnell wieder ins Team integriert hat. Ihn beim Start der gesetzten Innenverteidigung Bastians-Hoogland zu opfern, erscheint ihm nicht als der Weisheit letzter Schluss.

So versuchte der Coach am Dienstag beim Test in Leverkusen in Abschnitt zwei eine neue Variante: Hoogland spielte mit Fabian in der Innenverteidigung, Bastians rückte auf die linke Außenverteidigerposition dorthin zurück, wo er beim VfL einst begann. Leider wurde das Experiment durch eine schnelle Hoogland-Verletzung gestoppt – vom Tisch ist es aber noch nicht, was der Trainer im Nachhinein bestätigte: „Hooglands Verletzung ist mir dazwischen gekommen, aber wir werden es noch einmal probieren.“

Dafür würde Verbeek es sogar riskieren mit Fabian und Hoogland zwei Rechtsfüße in der Innenverteidigung nebeneinander auflaufen zu lassen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Jetzt hängt alles auch davon ab, wie schnell Hoogland seine Patellasehnenprobleme in den Griff bekommt. Auf der rechten Seite dagegen läuft alles auf Gyamerah heraus, der den Vorzug vor Pawel Dawidowicz erhalten wird. Letzterer fehlte wegen muskulärer Probleme in Leverkusen.

Momentan scheint es so, dass in der Offensive nur noch eine Position vakant ist. Um den Platz auf Rechtsaußen streiten sich im Moment Tom Weilandt und Alexander Merkel, wobei erstgenannter im Moment knapp die Nase vorn hat. Nils Quaschner scheint mangels fehlender Offensivmöglichkeiten auf der linken Außenbahn gesetzt. Unter anderem weil der VfL in Sachen offensiver Verstärkung mit linkem Fuß noch nicht fündig geworden ist. Christian Hochstätter erklärte am Rande des Leverkusen-Spiels unmissverständlich: „Zur Zeit gibt der Markt für uns nichts interessantes her. Eine Verstärkung ist noch nicht in Sicht, aber wir halten die Augen offen."

Noch keine Rolle in den nächsten Wochen wird Vitaly Janelt spielen, der gerade erst ins regelmäßige Profi-Training eingestiegen ist. Der Linksfuß soll kontinuierlich an die Profis herangeführt werden. Dabei sollen auch wieder regelmäßige Testspiele helfen. Nachdem der VfL im letzten halben Jahr aufgrund einer schier endlosen Verletzungskette gar nicht in der Lage war, Testspiele für die Reservisten zu organisieren, wird der VfL in der Rückrunde wieder vermehrt diese Option bedienen. Immerhin sorgte der VfL im letzten Jahr mit 31 Testspielen dafür, dass sich die Leistungskluft zwischen Stammspielern und Youngstern immer weiter verringerte. Gerade für die jüngeren Spieler wie Görkem Saglam, der in Leverkusen nicht nur wegen seines Tores bei seinem zwölfminütigen Einsatz zeigte, welche Entwicklung er genommen hatte, sondern auch Ulrich Bapoh und Maxim Leitsch werden diese Testspieleinsätze sicherlich weiterhelfen. Und Janelt hat immerhin schon ein paar Regionalliga-Einsätze bei den Leipziger Senioren auf dem Buckel.