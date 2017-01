Rot-Weiss Essen ist äußerst erfolgreich in seine Testspiel-Reihe der laufenden Wintervorbereitung gestartet.

Nachdem das Testspiel-Derby gegen Schwarz-Weiß Essen abgesagt wurde, sprang Landesligist ESC Rellinghausen als Ersatzgegner ein. Vielleicht werden das die Essener Südstädter am Ende sogar ein wenig bereuen. "Wir wollen uns hier nicht vermöbeln lassen. Ein 0:5 oder 0:6 will ich nicht sehen. Das habe ich meinen Jungs auch gesagt", sagte Marco Guglielmi, Trainer des ESC Rellinghausen, noch vor der Partie im Gespräch mit RevierSport. Doch es kam knüppeldick für den ESC am heimischen Krausen Bäumchen. RWE zeigte sich sehr spiel- und vor allem torfreudig und siegte vor rund 150 Zuschauern mit 8:0 (6:0). Kamil Bednarski (4), Marcel Platzek, Benjamin Baier, Kasim Rabihic und Jeffrey Obst erzielten die rot-weissen Tore. Während Guglielmi eine dicke Krawatte hatte, war RWE-Coach Sven Demandt sehr zufrieden.

Sven Demandt, wie fällt Ihr Fazit aus?

Wir haben das vor allem in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gemacht. In der zweiten Hälfte war das schwieriger für die Jungs, weil der Platz schon gefroren war. Aber wir haben insgesamt acht Tore gemacht, es hat sich keiner verletzt und die Jungs hatten Spaß. Das war ein gelungener Test.

Vier Treffer von Kamil Bednarski: Gibt es da ein Sonderlob vom Trainer?

Nein, aber es freut mich natürlich für meine offensiven Leute, wenn sie Tore erzielen. Aber wir wissen ja, dass Kamil Bednarski weiß, wo die Bude steht.

Wie bewerten Sie die Leistung des Testspielers Konstantin Möllering und der beiden U19-Akteure?

Konstantin war etwas unauffällig, aber er hat sich seit seinem Trainingsbeginn bei uns sehr gut eingefügt und wird bis Samstag erstmal bei uns bleiben und auch gegen Mainz spielen. Für Ismail Remmo war es etwas schwieriger, Boris Tomiak hat das sehr gut gemacht, wie ich finde. Beide machen ihre Sache im Training gut und mich freut es, dass wir talentierte Jungs in der U19 haben.

Nach dem 8:0-Treffer hat sich der gegnerische Trainer etwas aufgeregt, dass Jeffrey Obst den Ball so schnell aus dem Tor geholt hat. Sie haben gesagt, dass die Mannschaft nah an der Vorgabe ist. Welche gab es denn vor dem Spiel? Sollte ein 9:0 her, heißt alle zehn Minuten ein Tor?

(lacht) Nein. Wir hatten eine andere Vorgabe. Die haben die Jungs in der zweiten Halbzeit knapp verpasst, in der ersten Hälfte wurde diese erfüllt.

Jeffrey Obst hat in der zweiten Halbzeit sein Comeback gefeiert. Wie weit ist er aktuell?

Mich freut es sehr, dass Jeffrey wieder da ist. Wenn man so lange wie er ausgefallen ist, dann braucht man auch eine gewisse Zeit, bis man wieder bei 100 Prozent ist. Aber er ist auf einem guten Weg. Ich sehe ihn als Offensivspieler auf der rechten Seite und er hat mir in den 45 Minuten gut gefallen. Dass er noch das letzte Tor erzielen konnte, ist eine schöne Sache für ihn.