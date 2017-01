Trotz eines starken Pierre-Emerick Aubameyang hat Gabun bei diesem Afrika Cup erneut den ersten Sieg verpasst und muss ums Weiterkommen zittern.

Mit seinem zweiten Tor beim Heimturnier erzielte der Stürmerstar von Borussia Dortmund am Mittwoch in Libreville beim 1:1 (1:1) gegen Burkina Faso den Ausgleich. Schon beim 1:1 zum Auftakt gegen Guinea-Bissau hatte der 27-Jährige getroffen. Aubameyang und Gabun stehen damit zum Abschluss der Gruppenphase gegen Kamerun am Sonntag mächtig unter Druck, um noch das Viertelfinale zu erreichen.

Schon nach sieben Minuten hatte Aubameyang die große Gelegenheit zur Führung, konnte aber nach einem Lattenschuss von Teamkollege Denis Bouanga den anschließenden Kopfball nicht aufs Tor drücken. Stattdessen kassierte Gabun den Gegentreffer: Préjuce Nakoulma setzte sich nach einem Konter gegen die konfus agierende Verteidigung des Heimteams durch (23.).

Kurz vor der Halbzeit war Aubameyang nur durch ein Foul von Torwart Kouakou Hervé Koffi zu bremsen und verwandelte den anschließenden Elfmeter sicher (38.). In der zweiten Hälfte hatten beide Teams in einer zerfahrenen Partie Chancen zum Sieg, ein Schuss von Aubameyang aus 20 Metern ging jedoch deutlich übers Tor (78.).