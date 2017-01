Rot Weiss Ahlen hat am Dienstagabend einen echten Transfercoup gelandet. Sascha Kirschstein ist zurück an der Werse.

Der 36-jährige Torwart unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende beim abstiegsbedrohten Regionalligisten aus Ahlen. Der gebürtige Braunschweiger hütete schon in der Saison 2009/10 - damals zu Zweitliga-Zeiten der Ahlener - das rot-weisse Gehäuse. "Wir freuen uns, dass wir Sascha von einem erneuten Engagement in Ahlen überzeugen konnten. Das war natürlich alles andere als einfach", erklärt Joachim Krug, Manager der Ahlener, und ergänzt: "Sascha hat sich bei einigen Vereinen vorgestellt und mit einem Drittliga-Angebot oder einem ambitionierten Regionalligisten geliebäugelt. Das wussten wir und ist das ist völlig legitim. Sascha wusste auch, dass die Tür für ihn in Ahlen offen steht. Umso schöner ist es, dass das jetzt geklappt hat."

Mit Kirschstein soll die drittschwächste Abwehr (42 Gegentore) der Regionalliga West an Stabilität gewinnen. Zuvor hatten die Ahlener mit Azmir Alisic und Jonathan Mellwig zwei Torhüter, die nicht zu den Lautsprechern gehören. "Jetzt haben wir einen Mann im Tor, der die Abwehr auch coachen wird", freut sich Krug. Aber auch Kirschstein, der über Bundesliga- und internationale Erfahrung verfügt, erhält von Trainer Erhan Albayrak keinen Freifahrtschein. "Ich freue mich, dass Sascha bei uns ist. Aber auch er muss Leistung bringen und im Training Gas geben. Azmir hat den Konkurrenzkampf gegen Jonathan gewonnen und seine Sache richtig gut gemacht. Das war das erste Level. Jetzt ist er im zweiten Level und muss Sascha herausfordern. Er kann sich sicherlich auch einiges von so einem erfahrenen Torwart abschauen. Wir haben jetzt zwei richtig gute Torhüter", sagt Albayrak.

Neben Kirschstein haben die Ahlener auch Stürmer Tolga Tüter verpflichtet (O-Ton Krug: "Ein explosiver Mann, der weiß, wo das Tor steht). Derweil hat Gianluca Marzullo Ahlen verlassen und seinen Vertrag aufgelöst. Der 26-jährige Stürmer kam 2015 vom 1. FC Lok Leipzig nach Ahlen und bestritt für den Verein von der Werse 59 Pflichtspiele (18 Tore). Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum SC Verl.

Bislang haben Emre Karaca, Jonathan Mellwig, Isaac Akyere, Ufuk Özbek (alle Ziel unbekannt) und Rene Klingenburg (FC Schalke 04 II) den Verein verlassen. Dass die "Klinge" nach nur einem halben Jahr wieder weg ist, überrascht Manager Krug keineswegs: "Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen: Rene ist nicht hierher gekommen, um lange zu bleiben. Er hatte eine Ausstiegsklausel und ein gutes Angebot von Schalke erhalten. Da war für mich klar, dass er gehen wird. Er hat hier immer Vollgas gegeben und einen guten Job gemacht."

Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) testet Ahlen beim Westfalenligisten Horst-Emscher 08. Mit dabei werden auch Max Bachl-Staudinger (SV Rödinghausen) und Frank Enoh (TuS Hannibal) sein. Krug: "Wir schauen uns beide mal an. Max hat ja schon in Kemminghausen gespielt. Frank ist ein sehr interessanter Mann. Sein Bruder Eyong ist Profi bei Standard Lüttich und auch Frank könnte weitaus höher spielen als nur in der Bezirksliga. Wir wollen mal schauen, was der Junge uns anbietet."

Während Kirschstein sein Debüt im Ahlener Tor feiern wird, fallen Tüter und Jan Klauke aufgrund eines grippalen Infekts aus.