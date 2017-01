Rund 60 MSV-Fans sind im Trainingslager in Almancil dabei.

Am Dienstag bedankte sich der MSV bei seinen treuen Anhängern. Die Fans durften am Abend das Mannschaftshotel besuchen und im gemütlichen Rahmen mit Spielern und Verantwortlichen sprechen.

Allerdings bereiten nicht alle Fans den Duisburger Verantwortlichen Freude. Der DFB brummte dem MSV nun eine Geldstrafe in Höhe von 6500 Euro auf. Der Verband bestrafte den MSV damit für den Einsatz von Pyrotechnik in Lotte und Zwickau und für ein beleidigendes Spruchband in Großaspach.

Besser geht’s nicht. Während des Trainingslagers an der Algarve fiel noch kein Tropfen Regen, und bei Temperaturen um 15 Grad gibt es bislang nahezu keine Wolken. Trainer Ilia Gruev freut sich über „optimale Bedingungen.“ Teams, die in Deutschland geblieben sind, haben es schwerer. So musste Liga-Konkurrent VfL Osnabrück nun ein Trainingslager in Ankum witterungsbedingt absagen.