Oberligist FC Kray wird am 23.01.2017 seinen Kader mit dem neuen Trainer Christoph Klöpper zum Trainingsauftakt in der KrayArena begrüßen

Das erste Testspiel bestreitet der FC Kray am 31.01.2017 um 19.00 Uhr in der KrayArena gegen Viktoria Resse.

Es folgen die Heimspiele in Kray gegen die Spvgg Erkenschwick am 03.02.2017, gegen Roland Beckum am 05.02.2017 und gegen den FSV Duisburg am 26.02.2017. Für den 11.02. oder alternativ 12.02.2017 wird nach einer Absage eines Vereins noch ein Testspielgegner gesucht.