Am Sonntagabend traf Comedian Markus Krebs im Mannschaftshotel des MSV Duisburg ein.

Der eingefleischte MSV-Fan will sich vor Ort ein Bild von der Form der Meidericher machen. Auch Ex-EVD-Boss Ralf Pape reiste am Sonntag an.

MANNSCHAFTSKASSE: Abwehrspieler Kevin Wolze, Hüter der Mannschaftskasse, nahm am Montag 35 Euro ein. Trainer Ilia Gruev ließ seine Spieler von der Mittellinie aus auf das leere Tor schießen. Wer nicht einnetzte, musste fünf Euro zahlen. Sieben Spieler verfehlten das Ziel und mussten anschließend zahlen.

TATTOO: MSV-Mittelfeldspieler Martin Dausch ist stolz auf sein neues Tattoo. Es ziert den linken Oberarm des Mittelfeldspielers, der seine Lebensgeschichte auf der Haut verewigen ließ. Unter anderem zeigt das Kunstwerk seine Heimat im Allgäu. Dass Sonne und sportliche Betätigung für ein frisches Tattoo nicht ideal sind, weiß der 30-Jährige: „Zur Not lasse ich es später nachstechen.“

FREIZEIT: Am Montag gewährte Trainer Ilia Gruev seinen Jungs einen freien Nachmittag. Einige Spieler nutzten die freie Zeit für Ausflüge in die benachbarten Orte, andere entspannten sich in der Hotel-Anlage oder am Strand.

TESTSPIEL: Während des Trainingslagers in Portugal steht noch ein weiteres Testspiel an. Nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart spielen die Zebras am Donnerstag, 19. Januar, gegen den Regionalligisten VfB Lübeck.