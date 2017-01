Seit 12 Tagen schuften die Spieler des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen für eine erfolgreiche Rückrunde. Trainer Mike Terranova hebt zwei Akteure lobend hervor.

Oberhausen kann aufatmen. Am Montag konnten die Kleeblätter Patrick Bauder wieder im Mannschaftstraining begrüßen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler fiel in den letzten beiden Monaten aufgrund eines Mittelfußbruchs aus. Eine Verletzung, die ihn schon zum dritten Mal in seiner Karriere ausgebremst hat. Nun ist der RWO-Spielmacher wieder fit. "Ich bin heilfroh, dass er wieder dabei ist", jubelt Oberhausens Trainer Mike Terranova. "Wenn er dabei ist, ist sofort ein riesen Unterschied im gesamten Team zu erkennen. Er bringt sehr viel Ehrgeiz rein. Natürlich hat er noch leichte Probleme, aber er ist auf einem guten Weg."

Vor dem ersten Testspiel am Donnerstag gegen den Oberligisten ETB SW Essen hat sich die Personallage bei den Rot-Weißen entspannt. Terranova kann bald wieder aus dem Vollen schöpfen. "Momentan haben einige Spieler leichte Blessuren zu beklagen. Auch die Grippe hat beim einen oder anderen zugeschlagen. Das ist zu dieser Zeit aber normal. Wichtig ist, dass auf lange Sicht alle fit sind", betont der Ex-Profi.

Im ersten Drittel der Vorbereitung kann der RWO-Trainer bereits zwei Gewinner benennen. Vor allem Steve Tunga Steve Tunga» zum Profil hat es "Terra" angetan. Das 19-jährige Eigengewächs kam in der Hinrunde lediglich auf einen Kurzeinsatz in der ersten Mannschaft. Im Training hat der defensive Mittelfeldspieler seine Chance offenbar genutzt. "Ich bin begeistert von seinen Leistungen. Er hat bei mit definitiv gepunktet. Wenn Steve so weitermacht, wird er mit Sicherheit bald häufiger zum Einsatz kommen", sagt Terranova über den ehemaligen Jugendspieler des VfL Bochum. Ein Sonderlob hat er auch für Dominik Reinert Dominik Reinert» zum Profil parat: "Er haut sich im Training voll rein, weil er eine deutlich bessere Rückrunde spielen will. Das ist deutlich zu spüren."