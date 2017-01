Bundesligist TSG Hoffenheim hat Florian Grillitsch verpflichtet. Der 21 Jahre alte Österreicher kommt im Sommer ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Werder Bremen.

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Florian schon so früh an uns binden konnten", sagt TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen, der Grillitsch als "einen Wunschtransfer für das zentrale Mittelfeld" bezeichnet. Dem österreichischen Junioren-Nationalspieler lagen Anfragen zahlreicher Klubs vor. "Am Ende waren es die von Julian Nagelsmann und Herrn Rosen aufgezeigten Perspektiven, die mir die Entscheidung für einen Wechsel zur TSG leicht gemacht haben", erklärt Grillitsch.

Der in Neunkirchen geborene Grillitsch startete seine Karriere in der Jugend des SVSF Pottschach. Über die Nachwuchsteams der AKA St. Pölten kam der 1,87 Meter große Mittelfeldakteur im Jahr 2013 in die U19 des SV Werder Bremen. Nachdem er 2015 mit neun Treffern zum Aufstieg der U23 des SV Werder in die 3. Liga beitrug, rückte er in das Bundesliga-Team der Hanseaten für das er bislang 36 Erstligapartien (1 Tor)- und 5 Pokal-Begegnungen bestritt. Sechsmal trug er das Trikot der U21-Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (3 Treffer).