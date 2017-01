Lucas Musculus hat sich selbst und seinem Verein Bonner SC ein Geschenk gemacht:

Der Mittelstürmer, der am heutigen Montag 26 Jahre alt wird, unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim Regionalligisten. In der laufenden Saison kam Musculus bisher volle zwanzig Mal zum Einsatz und erzielte dabei 15 Treffer für den Aufsteiger.

Torjäger Lucas Musculus bleibt dem Bonner SC weiterhin erhalten. Die sportliche Leitung konnte sich mit dem 26-jährigen auf einen Zweijahresvertrag einigen. "Somit haben wir nach der Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Daniel Zillken einen weiteren Eckpfeiler gesetzt", sagt BSC-Vorstandsmitglied Jürgen Harder: "Das zeigt, dass der BSC auf dem richtigen Weg ist und zunehmend attraktiver wird - immer natürlich unter Berücksichtigung unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wir möchten uns auch hier bei einem Bonner Unternehmen bedanken, welches die Vertragsverlängerung ermöglicht hat."

Trainer Daniel Zillken zeigte sich erfreut: „Lucas muss sich wohlfühlen, um seine bestmögliche Leistung abrufen zu können. Er hat in seiner Persönlichkeitsentwicklung einen enormen Schritt nach vorne gemacht und ist daher ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Darüber hinaus ist er im familiären Unternehmen eingebunden und passt zum Bonner SC wie die Faust aufs Auge. Wir freuen uns mit ihm den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und hoffen in den nächsten 14 Spielen auf einige Tore.“

Thomas Schmitz, Sportlicher Leiter: „Lucas ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und eine zentrale Figur in unserer Ausrichtung. Es waren sehr konstruktive Gespräche mit seinem Berater Stephan Engels. Wir konnten uns gemeinsam mit Lucas auf einen Zweijahresvertrag einigen.“ Ex-Nationalspieler Stephan Engels ist der Onkel von Lucas und sein Berater: „Für beide Seiten eine tolle Sache. Es zeigt, dass der Club seinen nächsten Schritt macht und auch langfristig planen möchte.“ Auch Musculus selbst äußerte sich: „Ich fühle mich sehr wohl in Bonn. Ich freue mich, den eingeschlagenen Weg mit dem Verein und Trainer Daniel Zillken weiterzugehen und uns in den nächsten Jahren gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich möchte weiterhin ein Teil davon sein. Ich wünsche mir, dass die Bonner die geleistete Arbeit anerkennen und ins Stadion kommen.“