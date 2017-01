Nach seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund hat Nationalspieler Mario Götze ein positives Fazit des ersten Halbjahres gezogen.

"Was Engagement, Professionalität, Einstellung und Leistungsbereitschaft angeht, bin ich völlig auf meinem Weg", sagte der 24-Jährige dem Fachmagazin "kicker" (Montagausgabe). Der Weltmeister beklagt zudem, viele Fans und Kritiker hätten ein Bild von ihm, dass nicht mehr zeitgemäß sei. "Nicht immer, wenn ich spiele oder reinkomme, kann ich das Tor machen wie im WM-Finale. Zum Fußball, so komplex wie er heute ist, gehört mehr: Laufleistung, Intensität, Fleiß."

Das Klischee vom 19-Jährigen, der einfach nur locker-leicht kicken wolle, stimme nicht mehr, sagte der BVB-Profi weiter: "Auch bei mir hat ein Reifeprozess stattgefunden."

Den bisherigen Saisonverlauf in der Bundesliga habe man sich im Team ein bisschen anders vorgestellt. "Das ärgert uns Spieler am meisten, das müssen wir uns ankreiden, weil wir eigentlich oben dabei sein wollten", erklärte Götze. Ein großes Ziel sei aber immer noch der Gewinn der Champions League. "Wenn Sie sich in der Mannschaft umhören, ist das sicher der erstrebenswerteste Titel. Gleichzeitig ist es auch der Titel, der am schwierigsten zu gewinnen ist."