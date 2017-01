Rot-Weiss Essen bestreitet am kommenden Mittwoch sein erstes Testspiel im Kalenderjahr 2017. Das Team von Trainer Sven Demandt ist zu Gast beim ESC Rellinghausen.

Ursprünglich hatten die RWE-Verantwortlichen ein Testspiel beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß geplant. Da der Rasen im Stadion Uhlenkrug derzeit unbespielbar ist, musste die Partie am Sonntag abgesagt werden.

Essen Sportlicher Leiter Jürgen Lucas hat kurzfristig einen Ersatz organisiert. Die Rot-Weissen treten am Mittwochabend (19 Uhr) am Krausen Bäumchen an. Der Landesligist verfügt über einen Kunstrasen, der eine Austragung trotz kühler Witterung möglich macht.

Rellinghausen hat die kurzfristige Anfrage des Viertligisten dankend angenommen: "Jürgen Lucas hat uns am Montagmorgen angerufen und wir haben natürlich zugesagt", sagt ESC-Pressesprecher Ralf Müller. "Für unseren Verein ist das eine schöne Sache. Wir danken unseren Jugend- und den anderen Senioren-Mannschaften, die den Platz kurzfristig zur Verfügung gestellt haben. Nun wollen wir RWE am Mittwoch ein wenig ins Schwitzen bringen."

Es folgen drei weitere Testspiele

Für Rot-Weiss Essen ist es das erste Freundschaftsspiel der laufenden Winter-Vorbereitung. Nach dem Vergleich mit dem Essener Landesligisten reist der RWE-Tross am Samstag (14 Uhr) nach Mainz, um dort gegen die Zweitvertretung des FSV anzutreten, die in der 3. Liga aktiv ist. Eine Woche später (Samstag, 28.01., 15 Uhr) stiegt das Lokal-Duell gegen den Oberligisten SpVg Schonnebeck. Der Austragungsort ist noch offen. Die Generalprobe vor dem Ligaauftakt bei der Kölner Viktoria (Samstag, 18.02., 14 Uhr) bestreiten die Rot-Weissen beim Südwest-Regionalligisten TuS Koblenz (Samstag, 04.02., 14 Uhr).