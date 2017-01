Der erste Test ging daneben. Mit 0:1 verlor Fußball-Regionalligist TSG Sprockhövel am Samstagnachmittag ein Testspiel gegen den Oberligisten Westfalia Rhynern.

TSG-Trainer Andrius Balaika war über dieses Ergebnis sicherlich nicht erfreut, allerdings wird er diesem Resultat auch keine allzu große Bedeutung beimessen, weil seine Startelf nicht viel mit seiner Wunschformation zu tun hatte. So fehlten wichtige Leistungsträger wie Raoul Meister, Adrian Wasilewski und Christopher Antwi-Adjej.

Dafür standen aber drei Gastspieler im Kader. Kurzfristig ins Aufgebot rückte noch Seyit Ersoy, der zuletzt für den Westfalenligisten SV Horst-Emscher gespielt hat. Ersoy, der in der Startelf stand, ist ein Mann für die Offensive, konnte aber in ungewohnter Umgebung keine großen Akzente setzen. Zur zweiten Halbzeit kam dann Dominique Wassi (Wattenscheid 08) und in der 65. Minute dann auch Omar Jasseh (KFC Uerdingen), der mit seiner Dynamik noch den besten Eindruck der drei Testspieler hinterließ.

Aber dieses Trio hatte es natürlich auch nicht leicht, weil bei der TSG-Aufstellung ohnehin viel neu war. So spielten Finn Heiserholt und Tim Oberdorf in der Innenverteidigung, wobei vor allem Heiserholt in der Spieleröffnung einige gute Szenen hatte. Im zentralen Mittelfeld, wo in der Regel Adrian Wasilewski und Tim Dudda gesetzt sind, wurden diesmal Orhan Dombayci und Luca Hauswerth aufgeboten. Auch das hat es in der Meisterschaft noch nicht gegeben. So blieb es bei den Sprockhövelern über weite Strecken also beim Bemühen, wobei Andrius Balaika von seiner Mannschaft immer wieder Tempo, Gegenpressing und Spielverlagerungen forderte.All das klappte nur halbwegs, die Gäste aus Rhynern wirkten da schon eingespielter und kamen in der ersten Halbzeit auch wesentlich öfter zum Abschluss als die TSG. Dem Angriffsspiel der Sprockhöveler gut getan hat dann die Einwechslung von Max Claus. Doch das Tor fiel letztlich auf der anderen Seite. In der 87. Minute traf Lennard Kleine zum 1:0 für Rhynern.

Kleine überwand Jörg Neumann, der in der 80. Minute Robin Benz im TSG-Tor abgelöst hatte. Mit Sven Möllerke kam gemeinsam mit Neumann ein weiterer Torwart ins Spiel. Doch Möllerke stellte sich nicht zwischen die Pfosten, sondern spielte in der Sturmspitze. Und auch das wird es in einem Meisterschaftsspiel wohl nicht geben.

Weiter geht es für die TSG am kommenden Donnerstag um 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen die U19 von Schalke 04 und am Sonntag, 22. Januar, mit der Partie gegen den SC Hassel (Anstoß:15 Uhr, German-Flavours-Travel-Arena).