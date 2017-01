Sprintstar Usain Bolt zeigt sich beim Step-Aerobic im Outfit von Borussia Dortmund. Die Trainingseinheit beim deutschen Spitzenklub kann kommen.

Usain Bolt wird bald einen Tag bei Borussia Dortmund mittrainieren. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte entsprechende Gerüchte Ende des vergangenen Jahres bestätigt.

Für das Gastspiel im Ruhrgebiet bringt sich der jamaikanische Mehrfach-Olmypiasieger schon in Form. Bei Twitter kursiert aktuell ein Video, das Bolt beim Step-Aerobic inmitten von Frauen zeigt. Dabei trägt der 30-Jährige ein Oberteil und ein Trainingshose von Borussia Dortmund.

In naher Zukunft will Bolt in schwarz-gelber Kleidung in Brackel trainieren. Wann die Trainingseinheit, die der gemeinsame Sponsor Puma eingefädelt hat, stattfindet, steht noch nicht fest.