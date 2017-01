Erst am Mittwoch ist Rot-Weiss Essen wieder in die Vorbereitung auf die Restrunde eingestiegen und schon gibt es die erste Hiobsbotschaft.

Angreifer Frank Löning hat sich am Knie verletzt und droht länger auszufallen. Nach einer MRT-Untersuchung wurde beim 35-jährigen Routinier eine Meniskusquetschung und Beschädigung der Kapsel festgestellt. "Wir hoffen, dass Frank nochmal Glück im Unglück hatte. Wir warten jetzt ab, ob die Schwellung zurückgeht und dann wird Frank am Dienstag noch einmal untersucht. Ich bin kein Mediziner und weiß nicht wie lange er ausfallen wird. Am Dienstag werden wir es genau wissen", erklärt Jürgen Lucas, Essens Sportlicher Leiter, gegenüber RS.

Löning war bereits vor der Winterpause verletzungsbedingt ausgefallen und kam in der Hinrunde auf 15 Pflichtspiel-Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen).