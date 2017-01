Jörg Giller trägt bei den Heimspielen des SC Hassel Trainingsanzug. Meistens den schwarzen mit dem SC-Logo auf der Brust.

Der 49-Jährige ist einer, der da anpackt, wo er gebraucht wird. Giller ist Geschäftsführer der Fußballabteilung und wird sich auch am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung wieder zur Wahl stellen. Unabhängig vom Wahlergebnis steht aber schon heute fest, dass es beim klassenhöchsten Amateurverein der Stadt einen Umbruch geben wird.

Bruno Piotrowski, der zweifelsohne für die sportlichen Erfolge der jüngeren Vergangenheit mitverantwortlich ist, der den Klub im vergangenen Sommer zurück in die Oberliga geführt hat, wird sein Amt niederlegen. Schon kurz nach dem Aufstieg im Mai des vergangenen Jahres hatte er angekündigt, 2017 aufhören zu wollen.

Jörg Böving, der bislang als Jugendleiter des SCH eine Menge auf die Beine gestellt hat, wird sich als Leiter der gesamten Fußballabteilung zur Wahl stellen. Gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Dirk Teimel und eben Jörg Böving plant Jörg Giller, die sportlichen Geschicke der Fußballabteilung zukünftig zu lenken.

Voraussetzung, um den Job, den er als „eine Art Sportlicher Leiter“, beschreibt, überhaupt ausüben zu wollen, war die Vertragsverlängerung von Trainer Thomas Falkowski im Dezember. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Thomas den besten Trainer für den SC Hassel haben. Wir haben ihm viel zu verdanken. Außerdem ist der Klub für ihn einer Herzenssache“, sagt Giller.

Bis kurz vor Weihnachten hatte Falkowski offen gelassen, ob er auch in der nächsten Saison Trainer in Hassel sein wird. Durch Unstimmigkeiten in der „Chefetage“ des Vereins kam nach und nach Unruhe in den Verein. Jörg Giller ist es deshalb auch ein großes Anliegen, dass endlich wieder Ruhe einkehrt. „Wir haben genug unangenehme Nebengeräusche gehabt. Der Verein braucht wieder Ruhe, damit sich alle Verantwortlichen konzentriert um ihre Aufgaben kümmern können“, sagt der Hasseler, der auch mit 49 Jahren noch für die Alten Herren der Grün-Weißen kickt.

Sollte Giller am nächsten Montag wiedergewählt werden, will er Vertragsgespräche mit den Spielern, die der Verein und Thomas Falkowski halten wollen, schnell zum Abschluss bringen. „Was den Kader für die neue Saison betrifft, müssen wir so schnell wie möglich Klarheit haben“, sagt er. Giller weist aber darauf hin, dass auch in Zukunft in Hassel „keine Reichtümer“ zu verdienen sind.

Giller setzt auf einen Kunstrasen

Sportlich, das stellt Giller klar, will sich der Verein auf keinen Fall verschlechtern. „Wir haben ja schon in unserer ersten Saison gesehen, was in der Oberliga möglich sein kann. Leider haben wir uns in einigen Spielen selbst geschlagen“, sagt er. Zur Winterpause steht der SC Hassel auf Rang sechs.

Außerdem hofft Giller, dass die neue Abteilungsleitung schon sehr bald einen Haken hinter das Thema Kunstrasen machen kann. Neben dem SC Hassel muss auch Westfalenligist YEG Hassel, der die Sportanlage am Lüttinghof mitnutzt, die meisten Trainingseinheiten auf dem Ascheplatz absolvieren. „Die Anlage ist mit Ausnahme des Stadions in keinem Fall oberligatauglich. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Mannschaften bald auf Kunstrasen trainieren können“, sagt er.

Auch eine engere Verzahnung mit der Jugendabteilung sei Teil des Konzepts der designierten Abteilungsleitung. Als Vorbild nennt Jörg Giller die SSV Buer, bei der Spieler aus der 1. Mannschaft Patenschaften für die Jugendteams übernommen haben und sich bei Trainingseinheiten und Spielen blicken lassen. Jörg Giller stellt aber klar. „Erstmal müssen wir von den Mitgliedern das Vertrauen bekommen und gewählt werden.“