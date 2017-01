Der SV Wehen Wiesbaden hat mit Dominik Nothnagel den zweiten Winter-Neuzugang verpflichtet.

Der 22-jährige Linksverteidiger kommt vom Zweitligisten FC Würzburger Kickers und erhält beim SVWW einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Er wird mit der Rückennummer 29 spielen.

„Dominik ist hungrig und hat Lust auf uns“, freut sich SVWW-Cheftrainer Torsten Fröhling auf die Zusammenarbeit mit dem in der Jugend der Bundesligisten VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ausgebildeten und flexibel einsetzbaren Defensivspieler: „Dominik ist beidfüßig und zweikampfstark. Er verfügt über eine sehr gute Technik, eine gute Grundschnelligkeit und gutes Defensivverhalten.“

SVWW-Sportdirektor Christian Hock zeigt sich ebenfalls zufrieden, den zweiten Winter-Transfer vor der Abreise in das Trainingslager nach Oliva Nova/Spanien am Mittwoch unter Dach und Fach gebracht zu haben: „Mit Dominik haben wir einen jungen Spieler mit Perspektive verpflichten können. Er ist trotz seiner erst 22 Jahre bereits sehr erfahren und war im Würzburger Aufstiegsjahr zur 2. Liga Stammspieler bei den Kickers.“

Dominik Nothnagel, der noch am Dienstagmorgen in Würzburg trainiert hatte und am Mittwoch mit dem SVWW nach Spanien reisen wird, freut sich auf die neue Aufgabe in Wiesbaden: „Ich war nicht mehr glücklich mit meiner persönlichen Situation in Würzburg und habe geschaut, was zu mir passt. Ich bin sicher, dass der SVWW sehr gut zu mir passt. Die Gespräche mit Torsten Fröhling und Christian Hock haben mich davon überzeugt.“