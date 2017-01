Der VfL Bochum wird nach RS-Informationen am Montag den ersten Winterzugang vorstellen.

Als Reaktion auf den Abgang von Talent Gökhan Gül zur Düsseldorfer Fortuna werden die Bochumer ein Talent von RB Leipzig verpflichten. Der 18-jährige Vitaly Janelt wechselt von der zweiten Mannschaft der Leipziger in den Pott.

Der defensive Mittelfeldspieler, der noch in der U19-Bundesliga spielen kann, soll demnach über die A-Jugend von Jan Siewert langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden. In dieser Saison kam Janelt für Leipzig einmal in der U19-Bundesliga zum Einsatz, zudem sechs Mal in der Reserve in der Regionalliga Nordost.