Der 1. FC Bocholt hat sich für die Rückserie der Oberliga Niederrhein-Saison 2016/2017 mit dem ersten Neuzugang verstärkt.

Vom Regionalligisten Wuppertaler SV wechselt der 21-jährige Linksverteidiger Len Heinson zum 1. FC.

Der 1,88m große Linksfuß war in der Aufstiegssaison der Wuppertaler Stammspieler auf der linken Abwehrseite, kam nach der Neuzusammensetzung des Regionalliga-Kaders allerdings nicht mehr beim WSV zum Zug. Ausgebildet wurde Heinson in der Jugend bei Fortuna Düsseldorf, er wechselte dann nach einem Auslandsaufenthalt in den USA in die U19-Bundesliga-Mannschaft des WSV und von dort aus in die 1. Mannschaft.

„Len ist mir vor allem in der Aufstiegssaison des Wuppertaler SV in den beiden Spielen gegen uns sehr positiv aufgefallen. Er bringt wichtige Komponenten sowohl für unser Defensiv- als auch Offensivspiel mit. Sein gutes Zweikampfverhalten gepaart mit seiner Körpergröße werden unsere Defensive weiter stabilisieren. Durch seine Schnelligkeit und guten Ausdauerwerte ist er in der Lage, die gesamte linke Außenbahn zu bearbeiten", freut sich FCB-Coach Manuel Jara über seinen ersten Winter-Neuzugang.

Der Transfer von Heinson ist auch eine Reaktion auf einen möglichen Wechsel von Barkin Cömert, der sich aktuell bei einem türkischen Proficlub im Probetraining befindet und den Verein noch im Januar verlassen könnte. "Des Weiteren haben wir nun die Möglichkeit, unsere Spieler Marc Beckert oder auch Philipp Meißner auf der Außenbahn offensiver einzuplanen, sodass wir hier eine Alternative mehr für den Bereich generieren", betont Manuel Jara.