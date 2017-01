Im spanischen Marbella absolvierte Borussia Mönchengladbach II bereits ihr erstes Testspiel.

Erst am Freitag bezog Borussias U23 ihr Trainingslager im spanischen Marbella. Am Samstagnachmittag stand schon das erste Testspiel auf dem Programm. Gegen den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam setzte sich das Regionalliga-Team von Trainer Arie van Lent in einem intensiven Spiel 1:0 durch. Marcel Canadi belohnte die gute Leistung der Borussen nach einer knappen Stunde mit dem Siegtreffer. „Ich bin schon zufrieden mit dem Spiel“, fasste van Lent nach dem Spiel zusammen. „Der Wille war da und man hat den Jungs auch angemerkt, dass sie Lust haben, gegen einen Erstligisten zu spielen.“ Und auch Nachwuchsleiter Roland Virkus war von der starken Frühform begeistert: "Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr gute Leistung."



So spielte Borussia Mönchengladbach II:

Hiemer - Komenda (46.Egbo ), Stang (46.Nkansah), van den Berg (46. Mayer), Lieder (46. Hoffmanns) - Seza (46. Ferlings), Mero (46. Brandenburger) - Feigenspann (46. Kraus), Mohr (46. Canadi) - Rizzo (46. Eckert), Pisano (46. Yeboah)

Tor:1:0 Canadi (60.)

Vom Anstoß weg entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, jedoch ohne gefährliche Offensivaktionen. So ging es für beide Teams torlos in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel stand - mit Ausnahme von Torhüter Tim-Oliver Hiemer - eine ganz neue Elf auf dem Platz. "Ich wollte, dass jeder eine Halbzeit durchspielt", erklärt der U23-Coach. Im zweiten Durchgang agierte seine Mannschaft noch zwingender und ging durch Marcel Canadi, der per Freistoß traf, in Front. Einzig in der Schlussphase kam Rotterdam gefährlich vor das Gladbacher Gehäuse, doch der Pfosten rettete Borussia den Sieg. "Es war absolut ein Spiel auf Augenhöhe, das wir in der zweiten Halbzeit jedoch bestimmen konnten", resümiert van Lent. Am kommenden Mittwoch (15 Uhr) steht für sein Team bereits das nächste Testspiel auf dem Programm. Dann triff die junge Fohlenelf im Marbella Football Center auf den chinesischen Erstligisten Tianjin Teda.