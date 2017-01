Der zweite Tag der Qualifikationsrunde in Bergeborbeck hat die erste kleine Überraschung hervorgebracht. Der FSV Kettwig, Dritter im Jahr 2014, ist ausgeschieden.

Auf den Höhepunkt in puncto Spannung mussten die Zuschauer in der Bergeborbecker Sporthalle über acht Stunden warten. In den letzten beiden Spielen eines langen Tages gab es schließlich so etwas wie Dramatik. In der äußerst ausgeglichenen Gruppe 14 stritten sich zum Abschluss vier Mannschaften um die drei Vorrunden-Tickets. Bezirksligist TuS Holsterhausen sowie die ambitionierten A-Ligisten SG Kupferdreh-Byfang, SC Türkiyemspor und der FSV Kettwig gingen mit jeweils drei Zählern in ihre letzte Partie.

Den Schwarzen Peter zogen am Ende die Kettwiger. Ein Tor fehlte dem Team von Trainer Slavko Franjic gegenüber dem TuS Holsterhausen, dem eine 2:4-Niederlage gegen Kupferdreh-Byfang reichte. Das Aus des Dritten des Jahres 2014 ist die erste Mini-Überraschung des laufenden Wettbewerbs. "Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, weil wir einfach schlecht gespielt haben. Das Aus in dieser extrem schweren Gruppe war deshalb verdient", suchte Franjic im Nachgang nicht nach Ausreden.

Auf Platz zwei hinter Kupferdreh landete der SC Türkiyemspor. Mit großer Spannung wurde nach der überraschenden Entlassung von Erfolgstrainer Selcuk Günes erwartet, wie sich der A-Ligist erstmals unter dem neuen Spielertrainer Mike Fuchs präsentiert. Beim Aufsteiger gab es in der Tat einige personelle Wechsel. Sechs neue Spieler hat Fuchs bisher geholt, darunter auch in Essen bekannte Namen wie Serkan Erdogan (Genc Osman Duisburg) oder Marc Hammermeister (TuS 84/10), die in der Halle mit dabei waren. Eine weitere positive Nachricht: Torjäger Pierre Putze hat ein Angebot des VfB Frohnhausen abgelehnt und bleibt beim SC Türkiyemspor. Kapitän Ferhat Yalcin wird den Verein hingegen mit unbekanntem Ziel verlassen.

Der neue Trainer, der auf dem Parkett auch aktiv mitwirkte, war mit der Premiere zufrieden; "Wir sind in dieser starken Gruppe mit sechs Punkten weitergekommen. Natürlich haben wir nicht so gut gespielt, aber das war angesichts von sechs neuen Leute auch nicht zu erwarten. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir freuen uns auf das nächste Wochenende in der Halle", sagte Fuchs.

Schnell geklärt waren die Fronten in der Parallel-Gruppe. Freizeitligist SG Stoppenberg war gegen die beiden Bezirksligisten SC Frintrop und Blau-Weiß Mintard sowie den B-Ligisten SV Isinger hoffnungslos unterlegen und schied mit 1:30 Toren aus. Im letzten Spiel gegen Gruppensieger Frintrop gab es eine deftige 0:16-Klatsche. Immerhin gab es für die Stoppenberger noch zwei Lichtblicke. Zum einen hatte die DJK Wacker Bergeborbeck am Freitagabend eine noch schlechtere Bilanz (3:33 Tore) und zum anderen erzielte SG-Spieler Simon Schoofs das Tor des Tages. Sein Volley-Hammer gegen Mintard dürfte bei der nächsten Kneipen-Runde des Teams wohl das bestimmende Thema sein.