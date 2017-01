Blau-Weiß Oberhausen lädt zum Blau-Weiß Cup in die Halle. Am Sonntag ertönt der Anpfiff für den 28. Auflage in Oberhausen.

Das Hallenturnier wird wie schon in den Jahren zuvor in der Willy-Jürissen Sporthalle ausgetragen. Auch in diesem Jahr finden sich wieder zehn Oberhausener Mannschaften zusammen, die um den Titel kämpfen. Unter anderem sind auch die Landesligisten SpVgg Sterkrade-Nord und Arminia Klosterhardt, sowie der Bezirksligist Adler Osterfeld im Aufgebot zu finden. Der Gastgeber Blau-Weiß Oberhausen selbst ist sogar mit zwei Mannschaften dabei. Startschuss ist um 13 Uhr. Gespielt wird zwölf Minuten pro Partie der Vorrunde. In der Endrunde wird die Spielzeit auf 15 Minuten verlängert. Um voraussichtlich 19 Uhr steht dann der diesjährige Sieger des Blau-Weiß Cups fest. Auf die Zuschauer wartet ein Nachmittag mit vielen spannenden Spielen. „ Das Teilnehmerfeld des 28. Blau-Weiß Cups im Überblick: Gruppe A:

SV Concordia Oberhausen

Adler Osterfeld

Blau-Weiß Oberhausen 2

SW Alstaden

SpVgg Sterkrade-Nord Gruppe B:

SC Buschhausen 12

VfR 08 Oberhausen

DJK Arminia Oberhausen

Arminia Klosterhardt

Blau-Weiß Oberhausen 1

