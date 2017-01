Saliou Sané hat seinen Vertrag bei Holstein Kiel aufgelöst und schließt sich mit sofortiger Wirkung den Sportfreunden Lotte an.

Der Mittelstürmer wird bei den Sportfreunden die Rückennummer 9 tragen. Bei Holstein Kiel kam Saliou Sané in 49 Drittligapartien zum Einsatz und erzielte dort zwei Treffer. Zu seinen weiteren Stationen gehören der SC Paderborn in der 2. Bundesliga und der TSV Havelse in der Regionalliga Nord. Ausgebildet wurde der 24-Jährige bei Hannover 96. Saliou Sané erhält bei den Sportfreunden einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017.

Anfang Dezember hatte Sané bereits in Lotte mittrainiert. „Mir hat das Umfeld sehr gut gefallen. Die Leute haben mich sehr freundlich aufgenommen. Die Atmosphäre gefällt mir und hier wird guter Fußball gespielt. Ich möchte mithelfen, die schon jetzt erfolgreiche Saison weiterzuführen“, sagt der Neuzugang.