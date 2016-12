Im Finale der Velberter Stadtmeisterschaften standen sich, wie im Vorjahr, die SSVg Velbert und der Bezirksligist TVD Velbert gegenüber.

Wie bereits 2015, gewann der Oberligist SSVg ein hochklassiges Finale mit 2:0. Die Sport- und Spielvereinigung, in diesem Jahr gecoacht von Co-Trainer Björn Kreil, freute sich über die Titelverteidigung: "Es war eine super Leistung von der Mannschaft, obwohl wir viele Verletzte hatten." Sein Gegenüber, TVD-Trainer Thorsten Möllmann, dessen Mannschaft von zahlreichen Fans lautstark unterstützt wurde, war enttäuscht: "Ich habe vorher gesagt, dass derjenige gewinnt, der das erste Tor schießt. Es ist ein totales Scheißgefühl für mich, weil ich dem Verein gerne die Stadtmeisterschaft geschenkt hätte, aber das letzte Quäntchen Glück hat im Endspiel gefehlt."

Überschattet wurde das Endspiel in einem ansonsten fairen und spannenden Turnier von einer Schlägerei zwischen SSVg-Spieler Milutin Jovanovic und TVD-Spieler Oualid Amezigar. Im Anschluss an einen Zweikampf, flogen plötzlich die Fäuste zwischen beiden und die Spieler sahen jeweils zurecht die Rote Karte. Kreil konnte zu der Szene wenig sagen, kündigte aber dennoch Konzequenzen an: "Ich habe es nicht richtig gesehen, aber hier in der Halle schäumen die Emotionen schon einmal über, aber es darf sich nicht gekloppt werden. Wir haben das auf Video und werden es analysieren."

Kult-Trainer Möllmann sah die Aktion etwas deutlicher, als sein Kollege: "Ich habe gesehen, dass der Spieler von SSVg angefangen hat mit der Tätlichkeit und unser Mann dann dasselbe gemacht hat. Beide sind für mich absolut bekloppt und panne, so eine Atmosphäre für so eine Scheiße zu zerstören. Die Spieler auf beiden Seiten müssen eine ordentliche Strafe bekommen." Möllmann selbst will dann im kommenden Jahr wieder beim Turnier angreifen: "Wir gucken, wo der Weg in der nächsten Saison hingeht, aber wenn ich irgendwo, auch in Buxtehude, bin, dann will ich Stadtmeister und Meister werden, denn ich bin keiner der gerne um den Abstieg oder die goldene Ananas spielt."

Das Spiel um Platz drei konnte Bezirksligist Union Velbert gegen den FC Langenberg gewinnen. Torwart des Turniers wurde Semih Demirhat vom TVD Velbert und bester Torschütze Aliosman Aydin, mit acht Toren für die SSVg.