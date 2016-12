Heute vor 366 Tagen schien die Rückkehr in die Fußball-Oberliga für den VfB Homberg nur ein abstrakter Gedanke zu sein.

Mit zehn Punkten Rückstand auf Landesliga-Spitzenreiter 1. FC Kleve ging die Mannschaft von Stefan Janßen seinerzeit in die Winterpause. Jetzt ist der VfB Tabellensiebter der Oberliga – und Stefan Janßen Duisburgs „Trainer des Jahres“. War das im Rückblick betrachtet nicht alles völlig utopisch? „Ich habe schon daran geglaubt, dass wir so etwas schaffen können“, sagt der 46-Jährige. Am ersten Trainingstag nach der Winterpause scharte er seine Spieler um sich und impfte ihnen ein: „Wir reden nur von Platz eins – und das, solange es theoretisch möglich ist.“ Die daran anknüpfende Aufholjagd beschert das erste Topspiel am Ostermontag, aber auch mit dem 1:3 gegen den 1. FC Kleve einen herben Rückschlag. Doch die Mannschaft zeigt jenen Charakter, den ihr Trainer so hervorhebt, kommt zurück, lässt in der Tabelle erst den FSV Duisburg und dann eben auch Kleve hinter sich. Und hat schließlich das Finale am 5. Juni.

3500 Zuschauer, das hatte der Rheindeich bei einem VfB-Spiel vorher noch nicht erlebt. Die Konstellation hätte sich niemand in dieser Form ausdenken können: Der Sieger steigt auf, der Verlierer schaut vermutlich komplett in die Röhre, weil der 1. FC Kleve mit einem Sieg im Parallelspiel Zweiter werden kann. „Die ganze Partie läuft heute noch vor meinen Augen wie ein Krimi ab“, sagt Stefan Janßen. Ein Krimi, der kein Happy-End für die Gastgeber zu haben scheint, als Can Ucar in der 69. Minute per Distanzschuss das 3:2 für den FSV erzielt. „Ich hätte fast applaudiert, so schön war der Treffer“, denkt Janßen zurück.

Doch er spendet keinen Beifall, sondern läuft auf den Platz, spornt seine Spieler an, die Köpfe nicht hängen zu lassen: „Aber das war gar nicht nötig. Die Jungs haben allein gewusst, was nun die passende Reaktion war. Es war wie eine Aufbruchstimmung.“ Ausgerechnet Sebastian Santana, der zuvor schon das 2:1 erzielt hatte, wurde mit dem 3:3 zum Helden. Der Startelfeinsatz des Edelreservisten war fraglich gewesen; Stefan Janßens Ehefrau Tanja riet dem Coach am Abend zuvor, Santana zu bringen. Alles richtig gemacht.

Ein paar Monate später, auf der Bühne des Theaters am Marientor, muss Stefan Janßen noch einmal die Geschichte erzählen, wie er seine Mannschaft mental auf das Herzschlagfinale vorbereitet hat. Wie er im Training Sprechchöre der Fans von Galatasaray Istanbul in hoher Lautstärke durch das PCC-Stadion dröhnen ließ, um den Spielern zu demonstrieren, welche Geräuschkulisse sie erwarten würde. Auch für diesen Kniff wird er zu Duisburgs „Trainer des Jahres“ gewählt und bei der Sportschau des Stadtsportbundes geehrt. Seine Mannschaft landet bei der Wahl auf Platz zwei.

Ob er sich manchmal fragt: Was wäre, wenn? Wenn der VfB nach dem 2:3 nicht mehr zurück ins Spiel gekommen wäre? „Nein“, sagt Stefan Janßen, „das tue ich nicht. Weil ich überzeugt bin, dass Fleiß und harte Arbeit belohnt werden und deshalb einfach die richtige Mannschaft gewonnen hat.“