Beim Westfalenligisten TuS Hordel nimmt man nach einer erfolgreichen Hinrunde, wie Jörg Versen, der Sportliche Leiter sagt, in der Spielpause ein paar „Korrekturen“ vor.

Beim TuS Hordel läuft es. Vermutlich hat der eine oder andere Verantwortliche rund um die Hordeler Heide nach dem umjubelten Hinrunden-Sieg gegen Westfalia Herne gehofft, dem Westfalenliga-Spitzenreiter im weiteren Saisonverlauf richtig weh tun zu können, doch Rang drei - punktgleich mit dem Vierten Holzwickede - gibt absolut keinen Anlass zu meckern.

Dennoch nimmt man in Hordel, wie Jörg Versen, der Sportliche Leiter sagt, in der Spielpause ein paar „Korrekturen“ vor. Drei Spieler werden folglich den TuS verlassen. Darunter befinden sich auch die zwei Japaner Keisuke Matsuda Keisuke Matsuda» zum Profil und Tatsura Kitahashi Tatsuro Kitahashi» zum Profil. Beide kommen aus dem Rheinland, müssen also einen gehörigen Aufwand treiben, um beim TuS dann doch vorwiegend nur zu den Alternativen zu zählen. Matsuda trainiert zudem in Düsseldorf auch noch eine Jugendmannschaft und ist fest in der dortigen japanischen Gemeinschaft verwurzelt.

Japanisches Duo verlässt den TuS

Zu einem Liga-Konkurrenten wechselt dagegen Abwehrspieler Anjo Wilmanns Anjo Wilmanns» zum Profil. Der 23-Jährige konnte sich in Hordel keinen Stammplatz erkämpfen und wird künftig das Trikot des DSC Wanne-Eickel tragen. Der DSC betrachtet Wilmanns als Verstärkung im Abstiegskampf, den traditionsreichen Klub trennen derzeit nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz.

Die personellen Verluste werden kompensiert, unter anderem durch zwei Zugänge. Orkun Koymali Orkun Koymali» zum Profil (19) befindet sich in seinem ersten Seniorenjahr, kam aber beim Oberligisten ASC 09 Dortmund nicht wie gewünscht zurecht. Koymali kann in der Innenverteidigung und zentral vor der Abwehr spielen. Als B-Junior war er beim VfL Bochum Mannschaftskapitän, spielte dann noch in der U19 von Preußen Münster.

Mit Serdar Bastürk Serdar Bastürk» zum Profil (26) kehrt außerdem ein Mittelfeld-Spieler zurück, der 2013 die Hordeler Heide verlassen hat. Bastürk kommt von Firtinaspor Herne und könnte, so Versen, eine „belebende Rolle auf der Außenbahn spielen“.

Fest rechnet man in der Rückrunde auch mit den zwei Rekonvaleszenten Marco Costanzino (Kreuzbandriss) und David Zelinski. Sie befinden sich nach langer Verletzungspause wieder im Training.