Verpflichtet der VfL Bochum nach einer längeren Pause mal wieder einen Japaner? Offenbar hat der Zweitligist Interesse an einem Offensivspieler.

Das Online-Portal Liga-Zwei.de hat bei Yahoo Japan die Meldung gefunden, die Bochumer seien an Manabu Saito (26) vom japanischen Erstligisten Yokohama F. Marinos interessiert.

Die Saison in Japan ist bereits beendet, der Linksaußen hat in 33 Spielen elf Tore erzielt und acht Tore vorbereitet. Passen würde ein derartiger Transfer schon, denn Kevin Stöger wird wohl kaum noch in dieser Saison spielen können und Thomas Eisfeld allenfalls in der Endphase. Weil offenbar auch mit Jannik Bandowski noch nicht zu rechnen ist, fehlt ein Offensivspieler für die linke Seite. VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter hatte zuletzt über exakt eine denkbare Verstärkung gesprochen: "Wenn, dann nur auf dieser Position."