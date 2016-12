Beim ESC Preußen Essen, der in der Kreisliga A auf einem Mittelfeldplatz überwintert, wird das Jahr 2017 laut Trainer Manfred Schröder einige Änderungen mit sich bringen.

Manfred Schröder, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich bin mit der Hinserie nicht zufrieden. Wir sind gut gestartet, dann haben wir mal zwischenzeitlich vier Spiele nicht gewonnen. Es gab einfach keine Konstanz. Das liegt gar nicht an der Qualität des Kaders, sondern viel mehr an der Einstellung. Es kann nicht sein, dass Spieler nach einer verlorenen Begegnung nach dem Duschen rauskommen und nach der Auflaufprämie fragen. Da könnte ich explodieren. Deshalb werden wir auch im kommenden Jahr eine Umstrukturierung vornehmen. Wir werden versuchen von dem ganzen Bezahl- und Prämiensystem wegzukommen. Das ist der Plan für die Zukunft.

Wird es personelle Veränderungen geben?

Gökhan Bilen, Kim Dedek und Hakim Mesbahi werden uns verlassen. Hakim wird zum VfB Essen Nord II wechseln. Wohin Bilen und Dedek gehen, weiß ich nicht. Wir werden keine externen Leute holen, sondern vier bis fünf Mann aus der eigenen U19 hochziehen. Das sind Jungs, die aus Überzeugung für den Verein spielen und Bock auf Seniorenfußball haben.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Natürlich müssen wir nach unten schauen. Es geht nur um den Klassenerhalt, das wird schwer genug. Wir werden alles daran setzen, um die Kreisliga A zu halten. Wir haben lange dafür gekämpft und gearbeitet, um wieder in der Kreisliga A zu spielen. Bei uns hat niemand Lust auf die Kreisliga B. Das müssen wir in der Rückrunde auch auf dem Platz zeigen!

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde und ist ein Trainingslager geplant?

Wir werden zwischen Weihnachten und Neujahr schon in die Halle gehen. Am 24. Januar geht es dann auf dem Platz mit der Vorbereitung los. Ein Trainingslager wird es nicht geben.