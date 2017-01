Die Sportfreunde Baumberg und ihr Trainer Salah El Halimi haben als Aufsteiger in der Oberliga Niederrhein eine durchaus solide erste Halbserie gespielt.

Salah El Halimi, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich kann nach dem ersten Halbjahr ein durchaus positives Fazit ziehen. Unser Ziel war es, in diesem Jahr die 20-Punkte-Marke zu knacken - dies haben wir sogar übertroffen. Leider haben wir gegen einige Gegner unnötige Punktverluste in letzter Minute hinnehmen müssen - das ist sehr ärgerlich, aber diese Erfahrungen helfen uns auch in unserem Lernprozess. Außerdem haben wir gesehen, dass wir mit allen Mannschaften aus der Liga mithalten können. Deshalb bin ich sehr zufrieden.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir werden einige Abgänge verbuchen und uns auf ein oder zwei Positionen verstärken, weil wir gesehen haben, dass wir, falls uns auf gewissen Positionen Spieler ausfallen, nicht breit genug aufgestellt sind.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen zumindest die gleiche Punktzahl, die wir in der Hinrunde geholt haben, erreichen. Des Weiteren würden wir unsere Position in der Tabelle gerne verteidigen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Ein Trainingslager werden wir nicht ausrichten. Die Vorbereitung zur Rückrunde beginnt am 16. Januar.