Der VfB Hilden hat mit seinem jungen Trainer Marcel Bastians eine starke Oberliga-Hinrunde gespielt. Diese Tatsache führt zu einer gewissen Planungssicherheit.

Marcel Bastians, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Unser erstes Halbjahr war sehr gelungen. Wir haben eine tolle Hinserie gespielt. In den vergangenen Jahren standen wir nicht so gut da und von daher bin ich natürlich sehr zufrieden. Wir dürfen aber jetzt nicht aufstecken, sondern müssen weiter fleißig Punkte sammeln.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Vorerst ist in diese Richtung nichts geplant. Durch unsere Planungssicherheit werden wir aber bald die Gespräche mit unseren Spielern aufnehmen und versuchen diese langfristig zu binden. Wir wollen und werden keinen großen Umbruch haben.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

In den letzten Spielzeiten sind wir in der Rückrunde meist eingebrochen. Dies soll in dieser Saison anders sein - denn wir würden unseren derzeitigen Platz gerne halten. Unser Ziel muss es sein, die gleiche Punktzahl wie in der Hinrunde zu erreichen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden kein Trainingslager ausrichten. Die Vorbereitung zur Rückrunde beginnt am 09. Januar.