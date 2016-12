Für den FC Kray war es ein Jahr zum Vergessen. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West droht für die Essener die Durchreiche in die Landesliga.

Christian Mengert, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Bei mir persönlich hat schon der Prozess der Verdrängung eingesetzt. Das komplette Jahr war fußballerisch einfach zu schlecht. Ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass es für mich das schlechteste Fußballjahr in meiner Laufbahn war. Wir haben durch die vielen Abgänge zu viel Qualität verloren und diese konnten wir nicht adäquat kompensieren. Da helfen uns auch die vielen Jugendspieler nicht, die den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben - denn von der A-Junioren-Niederrheinliga in die Oberliga ist es einfach ein enormer Sprung.

Wird es personelle Veränderungen geben?

Die wird es sicherlich geben. Zu meiner Person kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall nur noch als Spieler agieren werde. Natürlich werde ich zu etwaigen Personalien befragt, aber die Entscheidungen treffen am Ende andere Personen. Ich bin mir aber sicher, dass es die eine oder andere Veränderung im Kader geben wird.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Für uns darf nur der Nicht-Abstieg als Ziel gelten. Das wird schwer genug, immerhin haben wir bereits neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Verantwortlichen müssen jetzt einfach Geld in die Hand nehmen, um die Qualität im Kader zu erhöhen. Ich persönlich hoffe, dass wir kein Finale am letzten Spieltag erleben müssen.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde und ist ein Trainingslager geplant?

Trainingsbeginn ist Ende Januar. Da gibt es aber noch kein fixes Datum. Des Weiteren werden wir an einigen Hallenturnieren teilnehmen, die wir auch sehr ernst nehmen. In den vergangenen Jahren haben wir zu diesen Turnieren eher die zweite Mannschaft geschickt, aber die ist ganz einfach zu schlecht um mithalten zu können. Ein Trainingslager wird es nach meinem aktuellen Stand nicht ausgerichtet.