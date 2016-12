Gute Nachricht für Borussia Dortmund. Im letzten Spiel des Jahres kann Thomas Tuchel auf seinen besten Spieler im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zählen.

Die medizinische Abteilung von Borussia Dortmund hat offenbar gute Arbeit geleistet. Ousmane Dembélé, der am Freitagabend in Hoffenheim verletzt vom Platz getragen werden musste, steht gegen den FC Augsburg in der Startaufstellung.

Nicht dabei ist Marco Reus, der bei der TSG Gelb-Rot sah und daher gesperrt zuschauen muss. Für ihn spielt der Japaner Shinji Kagawa. Sven Bender, der am vergangenen Freitag sein Comeback feierte, sitzt vorerst auf der Bank. Für ihn spielt Mikel Merino.