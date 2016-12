28 Punkte und Platz sieben stehen für die Spvgg. Sterkrade-Nord zur Winterpause zu buche. Daher planen die Schmachtendorfer schon die kommende Landesliga-Spielzeit.

Markus Kowalczyk, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir können mehr als glücklich sein. Die Mannschaft hat konstant gute Leistungen gebracht und auch gegen die Topmannschaften der Liga sehr gut mitgehalten. Da wir 28 Punkte geholt haben, und schon elf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz sind, planen wir schon die kommende Saison. Wir haben schon einige Gespräche hinsichtlich der Spielzeit 2017/18 geführt.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja. Vom FSV Duisburg wechselt Ibrahim Akkaya Ibrahim Akkaya» zum Profil zu uns. Den Verein verlassen wird Rocco Rizzo Rocco Rizzo» zum Profil, der zu den Sportfreunden Königshardt wechselt.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen uns in der Vorbereitung im taktischen und technischen Bereich weiterentwickeln. Wir haben zwar eine junge Mannschaft, aber die Stabilität ist da. Daher wollen wir so viele Punkte wie möglich holen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden am 16. Januar mit der Vorbereitung beginnen. Um uns mehr und mehr an das Tempo zu gewöhnen, haben wir einige Testspiele gegen höherklassige Vereine vereinbart.