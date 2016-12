Der VfB Speldorf hat die erste Halbserie der Landesliga Niederrhein 2 auf Platz fünf beendet. Um in der Rückrunde angreifen zu können, plant Trainer Christian Mikolajczak einen Kader-Umbau.

Christian Mikolajczak, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich bin mehr als zufrieden mit der Hinrunde. Wir können überglücklich sein, wenn man sieht, wo wir die letzten beiden Spielzeiten gelandet sind. Mit so einer Halbserie hat keiner hier gerechnet.

Die Mannschaft ist hungrig und will sich stetig verbessern Christian Mikolajczak (VfB Speldorf)

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja, definitiv. Wir werden unseren Kader noch ein wenig umbauen, um in der Breite besser aufgestellt zu sein. Aber ich kann noch nichts konkretes sagen, da es noch nicht spruchreif ist.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wenn wir so eine Rückrunde spielen, wie wir die Hinrunde gespielt haben, bin ich sehr zufrieden. Die Mannschaft ist hungrig und will sich stetig verbessern. Wenn wir es schaffen, die Neuen zu integrieren, dann bin ich optimistisch, dass wir oben dranbleiben können. Und dann wird man sehen, auf welchem Platz wir die Saison abschließen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Nein, ein Trainingslager wird es bei uns nicht geben. Ich finde auch, dass es sich für einen Landesligisten nicht lohnt, im Winter ein Trainingslager zu absolvieren. Wir beginnen am 30. Januar mit unserer Vorbereitung. Ich habe den Jungs bewusst etwas länger freigegeben, damit sie auch mal abschalten können.