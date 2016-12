SW Wattenscheid spielt bisher eine ruhige Saison. Nach den turbulenten Vorjahren will 08-Trainer Jürgen Meier in der Rückrunde oben anklopfen.

Herr Jürgen Meier, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?



Insgesamt bin ich schon zufrieden, denn wir hatten am Anfang riesengroße personelle Probleme. Neben Dominique Wassi Dominique Wassi» zum Profil, den wir aus disziplinarischen Gründen leider aus dem Team nehmen mussten, fehlten mir zu Höchstzeiten bis zu zwölf meiner Spieler. Nachdem ich dann unser System auf 3er und 5er Kette umgestellt habe, lief es aber erfreulicherweise deutlich besser für uns. Mittlerweile können wir auch immer Samstags morgens auf unserer Rasenanlage trainieren, die übrigens viel besser ist als ihr nachgesagter Ruf.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir haben ja bereits im Verlaufe der Hinrunde zweimal nachgelegt. Mit meinem "Ziehsohn" Ali El-Lahib, den ich noch aus Hordeler Zeiten kenne, konnten wir einen erfahrenen Stürmer von DJK Wattenscheid zurückgewinnen. Ich hoffe natürlich, dass er trotz seiner beruflichen Verpflichtungen voll für uns angreifen kann. Außerdem haben wir mit Fabio Kontny Fabio Kontny» zum Profil ein Riesentalent in unseren Reihen, welches ich langsam aufbauen möchte. Sonst erwarte ich keine großartigen Veränderungen im Kader. Falls sich keiner überraschend im neuen Jahr bei mir abmeldet, bleibt der Stamm in dieser Form zusammen. Perspektivisch gesehen wollen wir diesmal aber früher mit der Planung anfangen und im neuen Jahr sorgfältig die nächste Saison besprechen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir haben eine richtig junge Truppe, da gehören manche mit Ende 20 schon zum "alten Eisen" (lacht). Leider sind wir deshalb auswärts häufig zu grün und haben uns in vielen Spielen nicht belohnt. Dadurch war der Druck zu gewinnen bei Heimspielen immer wieder erheblich höher. Am Ende sind es genau die Punkte die uns fehlen um ganz oben mitzuspielen. Wir wollen aber versuchen noch einmal anzugreifen, Arminia Marten ist ja nur fünf Punkte von uns weg. Am Ende muss man dann schauen, was noch möglich ist. Es ist aber erfreulich nach den turbulenten Vorjahren in dieser Saison endlich etwas Ruhe reinzukriegen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir absolvieren derzeit schon auf freiwilliger Basis einmal die Woche ein kleines Hallentraining. Natürlich wollen wir uns damit auch ein bisschen auf die Bochumer Hallenstadtmeisterschaften vorbereiten. Der offizielle Trainingsauftakt ist dann am 10.01., damit wir genug Zeit haben um das Hilbeck-Spiel Mitte Februar anzugehen.