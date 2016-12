Der VfB Günnigfeld hat eine sehr wechselhafte Hinrunde hinter sich. Ex-Profi Sascha Wolf blickt zuversichtlich in die Zukunft und will sein Saisonziel nicht aus den Augen verlieren.

Herr Sascha Wolf, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir sind recht gut gestartet. Vielleicht sogar zu gut. Nach dem 4:0 gegen Mühlhausen im ersten Spiel sind wir auf einer Erfolgswelle geschwommen und viele meiner Spieler dachten sicher, alles in dieser Liga läuft von alleine. Plötzlich ging es dann aber nach hinten los und der tiefe Fall kam. Es hat ein bisschen gedauert bis wir uns wieder gefangen haben und dann eine Aufholjagd gestartet haben. Mittlerweile stehen wir zwar schon ganz solide da, aber noch lange nicht so wie ich es mir vorgestelle.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir hatten in der Hinrunde einige Probleme im Defensivbereich. Selten konnte ich mit der Viererkette spielen, die ich mir vor der Saison erdacht habe. Wir sind daher mit ein oder zwei Spielern in guten Gesprächen, noch ist aber nichts davon spruchreif. Offensiv sind wir dagegen gut aufgestellt, da sehe ich derzeit keinen Handlungsbedarf. Abgänge sind mir bisher auch nicht bekannt. Soweit wird der Kader in dieser Form also zusammenbleiben.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Mein ausgelobtes Saisonziel ist der achte Tabellenplatz. Oder besser gesagt unter die ersten acht Mannschaften zu gelangen. Momentan müssen wir jedoch erst einmal nach unten schauen und hoffen, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Wir möchten nach der Winterpause den Abstand weiter vergrößern, aber da bin ich recht zuversichtlich.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Ein Trainingslager ist für uns kein Thema. Das geht leider finanziell nicht. Wir beginnen zunächst mit lockerem Hallentraining und freuen uns auf die Wattenscheider Stadtmeisterschaften, bei denen wir in diesem Jahr der Gastgeber sind. Meine Spieler sollen in erster Linie Spaß haben, obwohl wir den Ernst natürlich nicht vermissen lassen wollen. Ich hoffe nicht, dass wir wie im letzten Jahr nach dem Turnier einige Verletzte oder Rotsperren haben. Der offizielle Trainingsauftakt für die Liga ist dann am 05.01.