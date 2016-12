Am letzten Spieltag des Jahres empfängt Bezirksliga-Spitzenreiter FC Remscheid am Samstag (14:15 Uhr) den TVD Velbert mit seinem Trainer Thorsten Möllmann.

Die Erinnerungen sind noch frisch. Als Thorsten Möllmann vor knapp zehn Monaten als Trainer von Blau-Weiß Oberhausen auf den FC Remscheid traf, ging schon vor dem Spiel die Post ab. Denn damals kam es zum Duell der Sprücheklopfer zwischen Ex-Profi Thorsten Legat und Möllmann. Dessen Seitenhieb gegen Dschungelcamp-Star Legat erntete selbst in einigen Fernsehsendungen lautes Gelächter. "Wäre Thorsten Legat kein Fußballer geworden, würde er bei der Firma Fix und Fertig arbeiten und leere Kartons auspacken", hatte Möllmann über den ehemaligen Bundesliga-Profi gesagt.

Wenige Wochen nach dem 2:2 im direkten Aufeinandertreffen war für beide Trainer bei ihren Vereinen Schluss. Möllmann musste bei BWO die Segel streichen, Legat ging freiwillig.

Am Samstag ist der Oberhausener Familienvater mit seinem neuen Verein TVD Velbert zu Gast beim FC Remscheid, der sich nach dem Landesliga-Abstieg eindrucksvoll zurückgemeldet hat und nach 16 Siegen aus 17 Spielen vor dem direkten Wiederaufstieg steht. Die Aufbauarbeit hätte sich die Bergischen allerdings sparen können, meint der neue TVD-Trainer: "Wenn Remscheid im Frühjahr den Möllmann geholt hätte, wäre der Verein in der Landesliga geblieben. Aber ich gehe davon aus, dass es die Mannschaft in diesem Jahr schafft. Die Truppe ist sehr stark und verdammt schwer zu schlagen", betont Möllmann, der sich auch ohne Legat auf das Wiedersehen freut: "Remscheid ist ein toller Verein, der eigentlich in die Oberliga gehört. Ich bin heiß auf dieses Spiel, auch wenn der Welttrainer nicht mehr da ist. Der hat sich aus dem Staub gemacht, nachdem er alles kaputt gemacht hat."

Bei allem Respekt geht Möllmann freilich davon aus, im Röntgen-Stadion einen Sieg einzufahren. Seine Mannschaft ist seit vier Spielen ungeschlagen, geht aber dennoch als Außenseiter ins Rennen gegen den souveränen Spitzenreiter, der am Dienstag sein Nachholspiel gegen den TSV Ronsdorf mit 5:1 gewann. Möllmann, der mit 1000 Zuschauern rechnet, will auf dem Platz den Grundstein für eine rauschende Velberter Weihnachtsfeier legen: "Ich komme am Samstag als Weihnachtsmann verkleidet zum Platz. Drei Punkte bringe ich aber nicht mit. Die nehmen wir wieder mit zu unserer Feier. Dann geht die Post richtig ab."